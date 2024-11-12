Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo và đánh giá thực hiện kế hoạch vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật của tòa nhà (chi nhánh) theo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên;
Chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động liên quan đến kỹ thuật của các chi nhánh đang phụ trách;
Tham mưu, đề xuất với kỹ sư trưởng các công việc liên quan đến hệ thống kỹ thuật và hệ thống PCCC của tòa nhà của các chi nhanh của Tập Đoàn;
Lập và nộp, lưu trữ lịch công tác, lịch sử vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật và danh sách checklist hàng ngày của nhóm và của các cá nhân;
Thực hiện công việc đúng đủ, trách nhiệm theo lịch làm việc, ghi chép nhật ký và bàn giao cho ca sau;
Chịu trách nhiệm chính xử lý các công việc điện nước, xây dựng dân dụng, cây xanh ở các chinh nhánh được phụ trách phân công;
Giám sát, phối hợp và hỗ trợ các nhà thầu và đối tác/ khách hàng các công việc liên quan đến bảo hành, bảo trì, lắp đặt hệ thống và thiết bị kỹ thuật tại các chi nhánh;
Tham gia mọi cuộc họp về công tác bảo trì liên quan đến hoạt động của kỹ thuật;
Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống điện nước, xây dựng, cây xanh ở các chi nhánh được phụ trách phân công hằng ngày. Trong tình trạng tốt nhất
Phải có được những thông tin, hướng dẫn, giải thích phù hợp trước khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được tiến hành công việc khi chưa có được những thông tin nêu trên; vì điều đó có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng hơn và làm tiêu tốn nhiều chi phí khắc phục hơn;
Báo cáo với Kỹ sư trưởng mọi phát hiện, khác biệt hoặc hệ thống vận hành không ổn định nhận thấy trong quá trình làm việc xin chỉ đạo thay thế nếu có phát sinh thêm chi phí xử lý;
Giám sát và kiểm tra chất lượng và tình trạng các công việc sửa chữa các hạng mục kỹ thuật của nhà thầu tại các chi nhánh của Tập đoàn;
Báo cáo kết quả xử lý các công việc trong ngày, tuần, tháng, bằng file hình ảnh hoặc trên ứng dụng của Tập đoàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bất động sản;
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về ngành Điện điện tử Điện công nghiệp Điện lạnh Cơ điện. Có chứng chỉ quản lý hệ thống ME;
• Am hiểu về hệ thống M.E.P, xây dựng của tòa nhà, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, trung thực, nhanh nhẹn;
• Khả năng tin học văn phòng (Word, Excel,...), kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích và giải quyết vấn đề tốt,
• Chủ động có năng lực linh hoạt và sẵn sàng học hỏi;
• Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật,...;
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện;
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc;
- Chế độ: BHXH, BHYT, ... đầy đủ;
- Tham gia Teambuilding hằng năm của Tập đoàn;
- Nhận ưu đãi lớn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp tại Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

