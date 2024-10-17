Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 601 Cách Mạng Tháng 8, P15, Q10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Lái xe đưa đón Tổng Giám đốc / Phó Tổng Giám đốc theo đúng thời gian và địa điểm.

- Đưa đón Cán bộ Nhân viên / khách hàng theo chỉ dẫn của Ban Tổng Giám đốc hoặc của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự.

- Bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định xe định kỳ và đề xuất sửa chữa, thay thế thiết bị / phụ tùng của xe khi bị hư hỏng hoặc tới thời hạn thay thế; bảo quản xe / giấy tờ xe tốt và thực hiện vệ sinh sạch sẽ.

- Lái xe cẩn thận, đúng luật giao thông đường bộ; tính toán đường đi nhanh nhất và tiết kiệm nhiên liệu.

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng lái B2 trở lên Có từ 5 năm kinh nghiệm lái xe tại các công ty có thể đi công tác dài ngày Trực tiếp lái xe thực hiện công việc được giao. Chạy xe đúng theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ và tự chịu trách nhiệm (kể cả chi phí phát sinh) khi vi phạm. Bảo quản xe và giấy tờ theo đúng quy định

Bằng lái B2 trở lên

Có từ 5 năm kinh nghiệm lái xe tại các công ty

có thể đi công tác dài ngày

Trực tiếp lái xe thực hiện công việc được giao.

Chạy xe đúng theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ và tự chịu trách nhiệm (kể cả chi phí phát sinh) khi vi phạm.

Bảo quản xe và giấy tờ theo đúng quy định

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: 601 Cách mạng tháng 8, quận 10, TPHCM Thời gian làm việc : T2-T6 (7h30-16h30). Nghỉ trưa 1h (11h30-12h30) Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH (đóng 100% lương), BHYT,BHTN,BHTN 24/24. Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn.... Thưởng: Các ngày lễ tết 3/2,27/2,8/3,30/4 & 1/5, 2/9, tết DL..., thưởng Lương tháng 13, 14 tùy theo tình hình hoạt động của Công ty Đánh giá KPI mỗi Quý 1 lần,mỗi lần thưởng từ 1 – 1,2 tháng lương tùy theo đánh giá hiệu quả công việc. Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước. Tăng lương định kì hàng năm.

Địa điểm làm việc: 601 Cách mạng tháng 8, quận 10, TPHCM

Thời gian làm việc : T2-T6 (7h30-16h30). Nghỉ trưa 1h (11h30-12h30)

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH (đóng 100% lương), BHYT,BHTN,BHTN 24/24.

Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn....

Thưởng: Các ngày lễ tết 3/2,27/2,8/3,30/4 & 1/5, 2/9, tết DL..., thưởng Lương tháng 13, 14 tùy theo tình hình hoạt động của Công ty

Đánh giá KPI mỗi Quý 1 lần,mỗi lần thưởng từ 1 – 1,2 tháng lương tùy theo đánh giá hiệu quả công việc.

Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Tăng lương định kì hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin