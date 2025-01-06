Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4, Lô 2, cụm Công Nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Vận chuyển và bốc hàng đi các cửa hàng trong nội thành và các chi nhánh tỉnh phía Bắc
Làm báo cáo công việc hàng ngày
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có bằng lái xe oto B2 trở lên
Có sức khỏe, năng động, chăm chỉ, trung thực
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm.
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
