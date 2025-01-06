Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Vận chuyển và bốc hàng đi các cửa hàng trong nội thành và các chi nhánh tỉnh phía Bắc

Làm báo cáo công việc hàng ngày

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Nam

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có bằng lái xe oto B2 trở lên

Có sức khỏe, năng động, chăm chỉ, trung thực

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Không có hình xăm.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net.

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

• Thời gian làm việc: 08:00 – 17:00 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

• Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: Số 4 Lô 2, Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức , Thành phố Hà Nội.

