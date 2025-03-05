Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Amber Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Amber Capital
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần Amber Capital

Nhân viên lái xe

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ phần Amber Capital

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nôik, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe theo điều động của Lãnh đạo Công ty
Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận chuyển.
Kiểm tra và bảo quản xe, tiến hành bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe trong tình hoạt động tốt
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 20 – 36 tuổi
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
Có bằng lái xe ô tô
Có kiến thức, hiểu biết về xe ô tô
Sức khỏe tốt, chịu khó, nhiệt tình, trung thực trong công việc
Thông thạo đường phố Hà Nội.
Ưu tiên người có kinh nghiệm lái xe phục vụ lãnh đạo cấp cao.

Tại Công ty Cổ phần Amber Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Có phòng ở cho lái xe (Nếu cần)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian làm việc: theo khung thời gian của Lãnh đạo (có OT)
Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Amber Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Amber Capital

Công ty Cổ phần Amber Capital

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

