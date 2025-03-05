Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Amber Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nôik, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe

Lái xe theo điều động của Lãnh đạo Công ty

Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận chuyển.

Kiểm tra và bảo quản xe, tiến hành bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe trong tình hoạt động tốt

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Độ tuổi: Từ 20 – 36 tuổi

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

Có bằng lái xe ô tô

Có kiến thức, hiểu biết về xe ô tô

Sức khỏe tốt, chịu khó, nhiệt tình, trung thực trong công việc

Thông thạo đường phố Hà Nội.

Ưu tiên người có kinh nghiệm lái xe phục vụ lãnh đạo cấp cao.

Có phòng ở cho lái xe (Nếu cần)

Mức lương: thỏa thuận

Thời gian làm việc: theo khung thời gian của Lãnh đạo (có OT)

Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Amber Capital

