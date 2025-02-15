Tuyển Nhân viên lái xe VP Công Chứng Nguyễn Huệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 165 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

– Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón Giám đốc và theo yêu cầu công việc;

– Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định;

– Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ;

– Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh;

– Các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Bằng B2 trở lên

- Kinh nghiệm Lái xe cho Lãnh đạo, đã từng lái nhiều loại xe (ưu tiên dòng xe Mercedes)

- Tính cách cẩn trọng, chu đáo. Nhanh nhẹn trong xử lý tình huống.

– Am hiểu luật lệ giao thông đường bộ.

- Ưu tiên sinh sống khu vực Cầu Giấy để tiện đưa đón do Lãnh đạo ở gần khu vực đó

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7 hoặc phát sinh theo yêu cầu công việc

- Địa điểm làm việc: Giảng Võ - Hà Nội

Tại VP Công Chứng Nguyễn Huệ Thì Được Hưởng Những Gì

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

– Hưởng chế độ phụ cấp theo quy chế công ty;

– Các chế độ khác: BH XH-YT, chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VP Công Chứng Nguyễn Huệ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin