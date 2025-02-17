Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lái xe đưa đón Giám đốc, khung thời gian và quãng đường cố định.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “ lái xe an toàn và tiết kiệm”

- Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

- Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam, tốt nghiệp THPT trở lên,

- Có bằng lái xe hạng B2 trở lên;

- Kỹ năng lái xe tốt. Cẩn thận, có trách nhiệm và luôn đúng giờ. Chu đáo và tận tình;

- Thận trọng, đáng tin cậy Sẵn sàng làm việc dài ngày và giờ giấc không đều đặn và làm vào các ngày nghỉ, ngày lễ theo yêu cầu;

- Tính tình vui vẻ, thân thiện, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn và có trách nhiệm cao trong công việc.

* Quyền lợi ứng viên

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin