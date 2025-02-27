Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần CF Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CF Group, số 119 - 121 Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hàng ngày, đưa đón Ban lãnh đạo Công ty hoặc khách hàng/ đối tác trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày, đảm bảo an toàn, đúng thời gian, lộ trình.

Nắm bắt và nhắc nhở lịch trình cho Ban Giám đốc

Sẵn sàng nhận lệnh điều động công việc ngoài giờ và cả ngày nghỉ khi có phát sinh (Có tính OT).

Đảm bảo thực hiện đúng luật giao thông, an toàn cho người và tài sản.

Giữ gìn vệ sinh và bảo dưỡng xe định kỳ để đảm bảo xe luôn sạch sẽ và sẵn sàng phục vụ.

Quản lý, theo dõi các chi phí xăng xe, sửa chữa, bảo hiểm

Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng

Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên bao gồm: tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường … để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp

Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Chi tiết và quy trình sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên sinh sống trong khu vực Ecopark và lân cận;

Đã có kinh nghiệm lái xe cho quản lý cấp cao là một lợi thế;

Giới tính: Nam, từ 25 tuổi;

Thông thạo đường phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc;

Có tư cách đạo đức tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc;

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và xử lý tình huống tốt;

Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên;

Trình độ chuyên môn: Bằng lái xe B2 trở lên

Yêu cầu kinh nghiệm: Có từ 3 năm kinh nghiệm trong nghề lái xe

Yêu cầu hồ sơ:

Bằng lái xe (mang khi đi ứng tuyển)

Đơn xin việc

Sơ yếu lý lịch

Lý lịch tư pháp, CCCD, bằng cấp, giấy tờ, chứng chỉ liên quan,...

Tại Công ty cổ phần CF Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 10.000.000 VNĐ + OT

Thưởng tháng lương 13 + thưởng hiệu suất công việc và tình hình kinh doanh công ty.

Quyền lợi chung

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển bản thân

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, đãi ngộ về lương, thưởng, bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày Lễ, Tết

Cùng vô vàn các chế độ phúc lợi khác (cơm trưa, du lịch, team building, …..)

Được tham gia vào các chương trình hoạt động gắn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp như: tổ chức các ngày 20/10, 8/3 , tiệc cuối năm công ty, tiệc sinh nhật nhân sự, các hoạt động team building khác, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CF Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin