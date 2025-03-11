Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lái xe theo điều động của Công ty;

Đưa đón học sinh đi học vào các khung giờ hành chính và ngoài giờ (17h-18h)

Đưa đón Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Phối hợp thực hiện các công việc hành chính cơ bản;

Đưa đón cán bộ, nhân viên (nếu có);

Đi công tác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận chuyển

Kiểm tra và bảo quản xe, tiến hành bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe trong tình hoạt động tốt

Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe; đã từng lái xe riêng cho TGĐ, CTHĐQT là một lợi thế;

Có bằng lái xe (B1,B2,C, D hoặc E)

Thông thạo đường phố Hà Nội và các tỉnh lân cận;

Có trách nhiệm trong công việc;

Cẩn thận, tỉ mỉ, năng động, chịu khó, nhiệt tình với công việc;

Giao tiếp lịch sự, khiêm nhường;

Hình thức ưa nhìn

Có sức khỏe tốt (Giấy khám sức khỏe có danh mục khám và địa chỉ khám theo chỉ định của Công ty);

Có nhân thân tốt (Yêu cầu cung cấp lý lịch tư pháp của bản thân và người thân);

Không hút thuốc; Không nói tục, chửi bậy;

Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng ở mức cơ bản (word, exel);

Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Tham gia BH Tự nguyện NV Care

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding…

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện…

Làm việc chủ yếu theo lịch trình có sẵn;

Có nhiều cơ hội tiếp thu kiến thức về lĩnh vực hành chính, văn phòng, kỹ thuật và các lĩnh vực khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

