Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 178 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lái xe cho sếp, đi công tác và giao hàng bằng ô tô 7 chỗ khi cần

- Lái xe an toàn, thành thạo, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông

- Quản lý xe ô tô: giữ gìn xe sạch sẽ, bảo quản phương tiện tốt, sử dụng xe đúng quy định

- Thời gian làm việc khi đi công tác thì tùy theo lịch, ăn cơm và nghỉ ngơi theo chế độ công tác của công ty

- Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 20 - 30 tuổi, ưu tiên những ứng viên chưa lập gia đình

- Có bằng B2, có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên.

- Có đạo đức nghề nghiệp

- Lý lịch trong sạch

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 9.000.000 + KPI (đi công tác qua đêm + hỗ trợ kho và giao hàng) + PC ăn trưa + phần việc khác.

- Phương tiện Ô tô 7 chỗ.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

- Công việc ổn định lâu dài

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, lễ tết...

- Môi trường làm việc văn phòng thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin