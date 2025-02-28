Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Lái xe chở Sếp theo đúng yêu cầu về lộ trình, thời gian.

Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

Kiểm tra vệ sinh xe, đảm bảo xe sạch sẽ và các trang thiết bị đúng tiêu chuẩn.

Thường xuyên kiểm tra lộ trình, thời gian, mức độ an toàn của xe, tiện nghi trong xe.

Quản lý, theo dõi các chi phí xăng xe, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm.

Giữ gìn bí mật nội dung công việc trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín Công ty.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam dưới 30 tuổi.

Thị lực, sức khỏe tốt.

Bằng lái xe hạng B1, B2.

Kinh nghiệm lái xe 3 năm trở lên.

Ưu tiên người gốc Hòa Bình, Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000.

Review năng lực làm việc, review tăng lương tối thiểu 06 tháng/lần.

Được tham gia bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm,...

Thưởng Tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm,... tối thiểu 1 lần/năm, team building hàng tháng,...

Ngày phép: 12 ngày/năm (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.