Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

Nhân viên lái xe

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Lái xe chở Sếp theo đúng yêu cầu về lộ trình, thời gian.
Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
Kiểm tra vệ sinh xe, đảm bảo xe sạch sẽ và các trang thiết bị đúng tiêu chuẩn.
Thường xuyên kiểm tra lộ trình, thời gian, mức độ an toàn của xe, tiện nghi trong xe.
Quản lý, theo dõi các chi phí xăng xe, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm.
Giữ gìn bí mật nội dung công việc trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín Công ty.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam dưới 30 tuổi.
Thị lực, sức khỏe tốt.
Bằng lái xe hạng B1, B2.
Kinh nghiệm lái xe 3 năm trở lên.
Ưu tiên người gốc Hòa Bình, Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000.
Review năng lực làm việc, review tăng lương tối thiểu 06 tháng/lần.
Được tham gia bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm,...
Thưởng Tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm,... tối thiểu 1 lần/năm, team building hàng tháng,...
Ngày phép: 12 ngày/năm (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà GP Invest, 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-lai-xe-thu-nhap-11-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job325432
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COO BUILDER
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH COO BUILDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH COO BUILDER
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm