Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Lái xe đưa đón Sếp hàng ngày.
Buổi sáng đưa bé đi học, và lái xe cho công ty khi có yêu cầu.
Tăng ca khi có yêu cầu (được tính lương riêng).
Thời gian làm việc: Từ 7h15 hàng ngày - 18h hàng ngày, tuần nghỉ 1 ngày.
Địa chỉ công ty: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 32- 45.
Kinh nghiệm lái xe cho Sếp, ưu tiên đã lái xe sang.
Ưu tiên Hộ khẩu thường trú ở Hà Nội.
Không hút thuốc lá, không hình xăm.
Cao 1m68 trở lên, không cận.
Tính cách: Nhã nhặn, trung thực, trách nhiệm .
Không bị gò bó về thời gian.
Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 12 triệu (Thu nhập 14-16 triệu)
BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ theo quy định.
Các chế độ phụ cấp, phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
