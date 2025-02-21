Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Lái xe đưa đón Sếp hàng ngày.

Buổi sáng đưa bé đi học, và lái xe cho công ty khi có yêu cầu.

Tăng ca khi có yêu cầu (được tính lương riêng).

Thời gian làm việc: Từ 7h15 hàng ngày - 18h hàng ngày, tuần nghỉ 1 ngày.

Địa chỉ công ty: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 32- 45.

Kinh nghiệm lái xe cho Sếp, ưu tiên đã lái xe sang.

Ưu tiên Hộ khẩu thường trú ở Hà Nội.

Không hút thuốc lá, không hình xăm.

Cao 1m68 trở lên, không cận.

Tính cách: Nhã nhặn, trung thực, trách nhiệm .

Không bị gò bó về thời gian.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12 triệu (Thu nhập 14-16 triệu)

BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ theo quy định.

Các chế độ phụ cấp, phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.