Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH HUREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Giới tính Nam
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 4 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe

- Lái xe chở sếp từ Kosmo đến công ty và các địa điểm khác theo lịch được định sẵn

- Lái xe đi tỉnh gắp đối tác

- Kiểm tra, bảo dưỡng xe theo định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ đào tạo: Có bằng lái xe từ B2 trở lên, Uư tiên ứng viên biết tiếng Anh và đã chạy xe cho công ty Hàn Quốc.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trở lên tại vị trí nhân viên lái xe văn phòng

- Nắm rõ luật giao thông

- Có kiến thức về các động cơ của xe hơi

- Nắm bắt được các khung đường đi tỉnh, đường Hà Nội

- Trung thực, nhiệt tình, đam mê công việc

- Cẩn thận, có trách nhiệm và luôn đúng giờ

- Không hút thuốc, giữ gìn xe luôn sạch sẽ

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi dưới: 35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH HUREX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h – 18h00 từ thứ 2 – thứ 7. Nghỉ lễ theo qui định của Công ty

- Lương xứng đáng theo năng lực và nhiều cơ hội thăng tiến

- Các khoản thưởng tháng 13

- Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH,BHYT, BHTN)

- Hộ trợ tiền ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUREX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.