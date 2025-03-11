Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Thực hiện đưa đón cán bộ nhân viên, khách hàng/đối tác... hoặc vận chuyển tài sản, hàng hoá theo yêu cầu, đảm bảo đi và về an toàn - chu đáo, đúng địa điểm, thời gian, lộ trình quy định

Hỗ trợ khách lên, xuống xe và bảo đảm an toàn, lịch sử, ứng xử có văn hoá

Thực hiện đúng các quy tắc và quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe, tài sản và hàng hóa trên đường đi, làm việc, thực hiện công việc bảo dưỡng sửa chữa, đăng kiểm....

Quản lý, sử dụng đúng mục đích và đề xuất trang bị kịp thời, đầy đủ vật dụng cần thiết trong xe ôtô

Kiểm tra xe nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng của xe để đề xuất sửa chữa, thay thế - nếu có, bảo trì - bảo dưỡng xe định kỳ theo tiêu chuẩn của hãng xe để xe được sử dụng lâu dài, bền bỉ, an toà

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc/ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng lái xe hạng B2

Sức khỏe tốt

Có thể đi công tác, có thể làm thêm giờ

Giao tiếp tốt

Liêm chính trung thực, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ và trách nhiệm

Tại Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Được thưởng lễ tết, thâm niên

Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy

