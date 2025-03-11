Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy
- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Thực hiện đưa đón cán bộ nhân viên, khách hàng/đối tác... hoặc vận chuyển tài sản, hàng hoá theo yêu cầu, đảm bảo đi và về an toàn - chu đáo, đúng địa điểm, thời gian, lộ trình quy định
Hỗ trợ khách lên, xuống xe và bảo đảm an toàn, lịch sử, ứng xử có văn hoá
Thực hiện đúng các quy tắc và quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe, tài sản và hàng hóa trên đường đi, làm việc, thực hiện công việc bảo dưỡng sửa chữa, đăng kiểm....
Quản lý, sử dụng đúng mục đích và đề xuất trang bị kịp thời, đầy đủ vật dụng cần thiết trong xe ôtô
Kiểm tra xe nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng của xe để đề xuất sửa chữa, thay thế - nếu có, bảo trì - bảo dưỡng xe định kỳ theo tiêu chuẩn của hãng xe để xe được sử dụng lâu dài, bền bỉ, an toà
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc/ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt
Có thể đi công tác, có thể làm thêm giờ
Giao tiếp tốt
Liêm chính trung thực, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ và trách nhiệm
Tại Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng lễ tết, thâm niên
Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI