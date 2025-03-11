Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Thực hiện đưa đón cán bộ nhân viên, khách hàng/đối tác... hoặc vận chuyển tài sản, hàng hoá theo yêu cầu, đảm bảo đi và về an toàn - chu đáo, đúng địa điểm, thời gian, lộ trình quy định
Hỗ trợ khách lên, xuống xe và bảo đảm an toàn, lịch sử, ứng xử có văn hoá
Thực hiện đúng các quy tắc và quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe, tài sản và hàng hóa trên đường đi, làm việc, thực hiện công việc bảo dưỡng sửa chữa, đăng kiểm....
Quản lý, sử dụng đúng mục đích và đề xuất trang bị kịp thời, đầy đủ vật dụng cần thiết trong xe ôtô
Kiểm tra xe nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng của xe để đề xuất sửa chữa, thay thế - nếu có, bảo trì - bảo dưỡng xe định kỳ theo tiêu chuẩn của hãng xe để xe được sử dụng lâu dài, bền bỉ, an toà
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc/ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng lái xe hạng B2
Sức khỏe tốt
Có thể đi công tác, có thể làm thêm giờ
Giao tiếp tốt
Liêm chính trung thực, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ và trách nhiệm

Tại Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Được thưởng lễ tết, thâm niên
Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy

Công ty TNHH SX và TM Trường Thủy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Hố Chí Minh - Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

