Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà G2 Số 03 Thành công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

– Thời gian làm việc: 7h30 sáng - 19h30 tối từ T2 - sáng T7.

– Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón Giám Đốc, nhân sự Công ty và theo yêu cầu công việc

– Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định

Lưu trữ giấy tờ, chứng từ thanh toán các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, đưa cho bộ phận hành chính/ kế toán để thanh toán hàng tháng.

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có bằng lái B2 (bắt buộc)

– Tác phong phục vụ chuẩn mực, nhanh nhẹn chủ động, luôn sạch sẽ gọn gàng

– Đạo đức tốt, giao tiếp và sinh hoạt đúng mực, cư xử lễ phép theo đúng yêu cầu của Giám Đốc

– Không có tiền án tiền sự, tệ nạn xã hội, sức khỏe tốt, không dùng các chất kích thích bị cấm (có giấy xác nhận không tiền án tiền sự và kết quả xét nghiệm không dùng heroin và các chất cấm khác)

– Thời gian làm việc linh động, ưu tiên ứng viên trong vòng bán kính 5 km từ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

– Thông thạo các tuyến đường và có kinh nghiệm lái xe cho Ban Giám đốc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cạnh tranh, được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động.

-Bao ăn trưa

-Có phụ cấp + thưởng nếu hoàn thành tốt công việc

– Thưởng lễ, tết theo thâm niên làm việc của nhân viên.

– Tham dự các hoạt động ngoại khóa của Công ty.

– Tham gia sự kiện chăm lo cho con của nhân viên (quốc tế thiếu nhi 1/6, trung thu, ...).

– Du lịch 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

