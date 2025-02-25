Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà VINAFOAM Số 1 Ngõ 6 Phố Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hoàn thành nhiệm vụ đưa đón cán bộ/ lãnh đạo/ đối tác / nhân viên theo đúng lịch công tác hoặc theo chỉ thị đột xuất
Vận chuyển hàng hóa đến nơi quy định, bàn giao hàng hóa cẩn thận, lưu trữ đầy đủ giấy tờ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam từ 25 tuổi trở lên
Có các chứng chỉ lái xe, bằng lái xe tương ứng loại xe điều khiển, còn giá trị sử dụng
Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết cách điều khiển các loại xe an toàn, hiểu rõ các kỹ thuật về xe và lái xe
Biết cách kiểm tra độ an toàn của xe trước khi vận hành thực tế
Kịp thời phát hiện những hư hỏng, nguy cơ hư hỏng, báo cáo với quản lý
Đề xuất phương án giải quyết nhanh, chuẩn xác.
Định kỳ kiểm tra đèn, gạt nước, phanh xe, vỏ lốp xe, xi nhan, bình xăng, bình ắc quy…
Trực tiếp đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay dầu, đổ xăng…
Lưu trữ giấy tờ thanh toán các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, đưa cho bộ phận hành chính/ tài vụ để nhận lại tiền.
Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của đơn vị về quản lý và sử dụng xe.
Theo dõi, đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe.

Tại Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc theo quy định của luật lao động và luật bảo hiểm
Lương thưởng dịp Lễ Tết
Tính lương khi làm việc trong ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của luật lao động
Xét tăng lương hằng năm
Được đào tạo, huấn luyện lái những dòng xe hiện đại
Được quyền tham mưu, đóng góp ý kiến cho công ty
Được chủ động liên lạc với các phòng ban khác trong tình huống nghiệp vụ liên quan
Cơ hội thăng tiến theo thâm niên và thành tích
Số ngày làm việc trong tuần: 06 - 07 ngày/tuần (nghỉ ngơi sau khi hoàn thành kế hoạch hoặc nghỉ cố định 01 ngày/ tuần)
Thời gian/ Không gian làm việc trong ngày: Theo lịch làm việc đã phê duyệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 204 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

