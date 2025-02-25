Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà VINAFOAM Số 1 Ngõ 6 Phố Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hoàn thành nhiệm vụ đưa đón cán bộ/ lãnh đạo/ đối tác / nhân viên theo đúng lịch công tác hoặc theo chỉ thị đột xuất

Vận chuyển hàng hóa đến nơi quy định, bàn giao hàng hóa cẩn thận, lưu trữ đầy đủ giấy tờ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam từ 25 tuổi trở lên

Có các chứng chỉ lái xe, bằng lái xe tương ứng loại xe điều khiển, còn giá trị sử dụng

Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết cách điều khiển các loại xe an toàn, hiểu rõ các kỹ thuật về xe và lái xe

Biết cách kiểm tra độ an toàn của xe trước khi vận hành thực tế

Kịp thời phát hiện những hư hỏng, nguy cơ hư hỏng, báo cáo với quản lý

Đề xuất phương án giải quyết nhanh, chuẩn xác.

Định kỳ kiểm tra đèn, gạt nước, phanh xe, vỏ lốp xe, xi nhan, bình xăng, bình ắc quy…

Trực tiếp đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay dầu, đổ xăng…

Lưu trữ giấy tờ thanh toán các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, đưa cho bộ phận hành chính/ tài vụ để nhận lại tiền.

Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của đơn vị về quản lý và sử dụng xe.

Theo dõi, đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe.

Tại Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc theo quy định của luật lao động và luật bảo hiểm

Lương thưởng dịp Lễ Tết

Tính lương khi làm việc trong ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của luật lao động

Xét tăng lương hằng năm

Được đào tạo, huấn luyện lái những dòng xe hiện đại

Được quyền tham mưu, đóng góp ý kiến cho công ty

Được chủ động liên lạc với các phòng ban khác trong tình huống nghiệp vụ liên quan

Cơ hội thăng tiến theo thâm niên và thành tích

Số ngày làm việc trong tuần: 06 - 07 ngày/tuần (nghỉ ngơi sau khi hoàn thành kế hoạch hoặc nghỉ cố định 01 ngày/ tuần)

Thời gian/ Không gian làm việc trong ngày: Theo lịch làm việc đã phê duyệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

