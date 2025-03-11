Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lái xe chở Ban lãnh đạo đi trong nội thành và công tác tỉnh khi có yêu cầu;

Bảo quản xe tốt theo quy trình, quy định bảo trì, bảo dưỡng xe. Đăng ký, đăng kiểm xe đúng niên hạn;

Thực hiện việc giám sát, báo cáo việc sử dụng định mức xăng dầu, chi phí bảo trì, bảo dưỡng đã được Công ty quy định;

Giữ bí mật nội dung công việc, lịch trình của Ban lãnh đạo trong mọi hoàn cảnh;

Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa của xe ô tô;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 25 - 45.

Kinh nghiệm: Ít nhất 04 năm trở lên ở vị trí tương đương, thông thạo đường nội thành.

Tác phong chỉn chu, lịch sự, tính tình điềm đạm.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Bằng lái xe hạng B2 trở lên.

Không sử dụng các chất kích thích.

Có thể chở Ban lãnh đạo đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000đ/25 công + Lương thêm giờ + Phụ cấp (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)

Làm việc ngày chủ nhật 200% lương; ngày lễ, tết 300% lương.

Mức lương dao động: 14.000.000đ – 15.000.0000đ

Cơ hội hợp tác và làm việc cùng Ban lãnh đạo Công ty là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm.

Tôn trọng con người và bảo vệ quyền lợi người lao động, tuân thủ luật pháp và trên luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30p từ thứ Hai đến thứ Bảy

Ngày nghỉ: 01 ngày thứ Bảy và 04 Chủ nhật hàng tuần.

Thưởng cuối năm.

Khoản thưởng vào các dịp lễ lớn.

Phụ cấp ăn trưa 35.000đ mỗi ngày.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

