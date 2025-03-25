Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe

Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón giám đốc và theo yêu cầu công việc.

Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định

Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xem luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sang phục vụ.

Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa xe theo định kỳ và phát sinh.

Các công việc khác theo sự phân công của giám đốc

Được làm việc trong mội trường năng động, chuyên nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Có bằng lái xe hạng B2 trở lên, tuổi từ 25- 42 tuổi

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe cho Giám Đốc

2 năm kinh nghiệm

Trung thực, tư duy phẩm chất cá nhân tốt

Có kỹ năng giao tiếp tốt, có tố chất phục vụ công việc cho Giám Đốc

Tính cách cẩn thận, tinh ý, chu đáo, nhiệt tình, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống.

Am hiểu luật lệ giao thông đường bộ

Sẵn sàng làm ngoài giờ, đi công tác các tỉnh

Nhà khu vực Hà Đông, hộ khẩu Hà Nội, sinh sống cùng gia đình tại Hà Nội ( Bắt buộc)

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực có trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài

Được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước

Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM

