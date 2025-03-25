Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón giám đốc và theo yêu cầu công việc.
Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định
Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xem luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sang phục vụ.
Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa xe theo định kỳ và phát sinh.
Các công việc khác theo sự phân công của giám đốc
Được làm việc trong mội trường năng động, chuyên nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên, tuổi từ 25- 42 tuổi
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe cho Giám Đốc
2 năm kinh nghiệm
Trung thực, tư duy phẩm chất cá nhân tốt
Có kỹ năng giao tiếp tốt, có tố chất phục vụ công việc cho Giám Đốc
Tính cách cẩn thận, tinh ý, chu đáo, nhiệt tình, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống.
Am hiểu luật lệ giao thông đường bộ
Sẵn sàng làm ngoài giờ, đi công tác các tỉnh
Nhà khu vực Hà Đông, hộ khẩu Hà Nội, sinh sống cùng gia đình tại Hà Nội ( Bắt buộc)
Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực có trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt công việc được giao.
Tại CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài
Được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo chính sách của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
