Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Lái xe đưa đón lãnh đạo hàng ngày theo yêu cầu công việc

Đảm bảo lái xe an toàn, đúng thời gian, lộ trình, tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông

Giữ gìn vệ sinh, bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lái xe phục vụ lãnh đạo cấp cao

Năm sinh: ưu tiên 9x

Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm

Ưu tiên ứng viên có tinh thần dịch vụ

Có hiểu biết về bảo trì, bảo dưỡng xe cơ bản

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10tr -11tr/ tháng

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, hiếu - hỉ, sinh nhật... và các Phúc lợi khác trong thời gian làm việc tại Công ty,

Chính sách Teambuilding, du lịch, khám sức khỏe, thưởng lễ tết, phúc lợi hàng năm,…

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Có quà chiều hàng ngày

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company

