Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Lái xe đưa đón lãnh đạo hàng ngày theo yêu cầu công việc
Đảm bảo lái xe an toàn, đúng thời gian, lộ trình, tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông
Giữ gìn vệ sinh, bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lái xe phục vụ lãnh đạo cấp cao
Năm sinh: ưu tiên 9x
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm
Ưu tiên ứng viên có tinh thần dịch vụ
Có hiểu biết về bảo trì, bảo dưỡng xe cơ bản
Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10tr -11tr/ tháng
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, hiếu - hỉ, sinh nhật... và các Phúc lợi khác trong thời gian làm việc tại Công ty,
Chính sách Teambuilding, du lịch, khám sức khỏe, thưởng lễ tết, phúc lợi hàng năm,…
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Có quà chiều hàng ngày
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
