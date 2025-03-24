Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
- Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Lái xe ô tô đưa đón Ban Lãnh Đạo và CBNV theo lịch phân công.
Bảo quản, vệ sinh xe ô tô đảm bảo luôn sạch sẽ, hoạt động tốt. Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ.
Kiểm tra tình trạng xe trước khi xuất phát, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Tuân thủ quy định giao thông và không vi phạm luật giao thông khi lưu hành.
Báo cáo tình trạng xe, đề xuất các phương án sửa chữa khi phát hiện sự cố hoặc hư hỏng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý HCNS, Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh sống gần khu vực Times City để thuận tiện đi lại và đưa đón Lãnh đạo
Giới tính: Nam; Độ tuổi: 25 - 42 tuổi.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm lái xe cho lãnh đạo.
Hạn chế rượu bia (không rượu bia khi lái xe, tuyệt đối không hút thuốc)
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, chỉnh chu, nhiệt tình, trung thực, không mắc các tệ nạn xã hội.
Thông thạo đường phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.
Có khả năng đi công tác tỉnh (ngắn ngày)
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương: lương cứng + lương phụ cấp. Thu nhập từ 15 triệu - 18 triệu/tháng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được tổ chức sinh nhật, tặng quà theo tháng.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Chi phí công tác tỉnh theo quy định công tác phí của công ty.
Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.
Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác sau ký hợp đồng chính thức với công ty.
Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI