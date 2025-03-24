Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Lái xe ô tô đưa đón Ban Lãnh Đạo và CBNV theo lịch phân công.

Bảo quản, vệ sinh xe ô tô đảm bảo luôn sạch sẽ, hoạt động tốt. Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ.

Kiểm tra tình trạng xe trước khi xuất phát, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Tuân thủ quy định giao thông và không vi phạm luật giao thông khi lưu hành.

Báo cáo tình trạng xe, đề xuất các phương án sửa chữa khi phát hiện sự cố hoặc hư hỏng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý HCNS, Ban Giám đốc.

Trình độ từ Trung cấp, có bằng lái xe hạng B2 trở lên.

Sinh sống gần khu vực Times City để thuận tiện đi lại và đưa đón Lãnh đạo

Giới tính: Nam; Độ tuổi: 25 - 42 tuổi.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm lái xe cho lãnh đạo.

Hạn chế rượu bia (không rượu bia khi lái xe, tuyệt đối không hút thuốc)

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, chỉnh chu, nhiệt tình, trung thực, không mắc các tệ nạn xã hội.

Thông thạo đường phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.

Có khả năng đi công tác tỉnh (ngắn ngày)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ linh hoạt 4 ngày/tháng, luân phiên thứ 7 cách tuần hoặc một ngày thứ trong tuần.

Chế độ lương: lương cứng + lương phụ cấp. Thu nhập từ 15 triệu - 18 triệu/tháng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được tổ chức sinh nhật, tặng quà theo tháng.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Chi phí công tác tỉnh theo quy định công tác phí của công ty.

Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.

Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác sau ký hợp đồng chính thức với công ty.

Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.

Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

