Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đức Trung
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty TNHH Đức Trung

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Đức Trung

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đưa đón, chuyên chở Giám đốc hàng ngày, đón khách ngoại giao của sếp theo phân công đến các địa điểm được chỉ định.
Kiểm tra tình trạng xe trước và sau mỗi chuyến đi, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh.
Tuân thủ luật giao thông và các quy định về an toàn vận chuyển.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho xe.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Thời gian làm việc: 8h - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe ô tô hạng B2 trở lên.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe ô tô.
Thành thạo các tuyến đường trong thành phố và các khu vực lân cận.
Có kỹ năng lái xe an toàn và cẩn thận.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống tốt.
Biết bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ bản là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Đức Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 12.000.000 + Phụ cấp ngoài giờ ( sau giờ hành chính, chủ nhật, phụ cấp công tác)
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đức Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đức Trung

Công ty TNHH Đức Trung

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

