Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Lái xe tải vận chuyển hàng hóa theo lịch trình được giao.
Kiểm tra tình trạng xe trước khi khởi hành và sau khi hoàn thành chuyến đi.
Báo cáo tình trạng hàng hóa, lộ trình vận chuyển cho quản lý.
Đảm bảo an toàn hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
Thực hiện các thủ tục giao nhận hàng hóa tại các điểm đến.
Tuân thủ luật giao thông và các quy định về vận tải.
Bảo dưỡng, vệ sinh xe định kỳ hoặc khi cần thiết

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe hạng B1 hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm lái xe tải tối thiểu 1 năm.
Hiểu biết về các tuyến đường vận chuyển.
Có kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch tốt.
Có trách nhiệm, cẩn thận, trung thực.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Nắm vững luật giao thông đường bộ.
Có khả năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11 - 15 triệu
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 31 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

