Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 114 Phố Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lái xe giao nhận hàng hóa tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Lái xe có sức khỏe tốt, lý lịch trong sạch, đòi hỏi tính thật thà, trung thực.
• Ưu tiên cho các lái xe đã từng quen với công việc giao nhận hàng hóa.
• Lái xe đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực taxi hoặc lái xe tải, thuộc đường Hà Nội và đã từng đi các tỉnh thành.
• Lái xe có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm, Bằng C trở lên.
• Làm việc tại Hà Nội và di chuyển các tỉnh thành phía Bắc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 114 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

