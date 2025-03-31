Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 114 Phố Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lái xe giao nhận hàng hóa tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Lái xe có sức khỏe tốt, lý lịch trong sạch, đòi hỏi tính thật thà, trung thực.

• Ưu tiên cho các lái xe đã từng quen với công việc giao nhận hàng hóa.

• Lái xe đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực taxi hoặc lái xe tải, thuộc đường Hà Nội và đã từng đi các tỉnh thành.

• Lái xe có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm, Bằng C trở lên.

• Làm việc tại Hà Nội và di chuyển các tỉnh thành phía Bắc

