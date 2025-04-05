Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH BOK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty TNHH BOK Việt Nam

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi Garden city, P.Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xem lại đơn hàng trước và sau khi giao hàng để đảm bảo đơn hàng đã hoàn thành, thu đúng phí và khiến khách hàng hài lòng.
Nhân viên giao hàng xe máy, ô tô hay phương tiện vận chuyển tùy hàng hóa
Hỗ trợ bốc, dỡ hàng hóa lên/ xuống xe.
Tuân theo lộ trình được chỉ định và thời gian giao hàng.
Tuân thủ luật giao thông vận tải và giữ hồ sơ lái xe an toàn.
Lập báo cáo và các tài liệu liên quan đến việc giao hàng.
Vận hành máy móc, thiết bị ô tô đúng cách.
Làm các công việc khác theo BLĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Giấy phép lái xe B2
Hồ sơ lái xe sạch.
Ưu tiên nhà gần
Tuân thủ lộ trình, thời gian, quy trình an toàn và luật vận tải đường bộ.
Kỹ năng quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng tốt.
Sức khỏe tốt

Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10tr -15tr ( thỏa thuận khi phỏng vấn)
Được cấp phương tiện hỗ trợ chở hàng:ô tô
Thưởng dịp Lễ, Tết.
Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật
Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.
Các hoạt động tập thể: Du lịch nghỉ mát cùng công ty, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ...
Du lịch 1-2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BOK Việt Nam

Công ty TNHH BOK Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà Vườn NV1A-29, Khu đô thị mới Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

