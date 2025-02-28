Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe 7 chỗ, đưa đón đúng thời gian và địa điểm công ty yêu cầu, tuân thủ luật giao thông và quy định của công ty.

Đưa đón CBNV, khách an toàn, cẩn thận theo lịch trình có sẵn hoặc phát sinh.

Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định

Bảo dưỡng, bảo trì xe định kỳ và báo cáo tình trạng xe cho người quản lý.

Đảm bảo xe luôn trong tình trạng sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ

Làm việc độc lập và có trách nhiệm cao.

Tác phong chuẩn mực, giao tiếp phù hợp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên (có thể bao gồm đón tiếp khách hàng, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, giáy tờ…)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 25 - 55

Tốt nghiệp THPT trở lên, Có bằng lái xe hạng B

Ưu tiên ở khu vực Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai

Thông thuộc đường địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực;

Phụ cấp ăn trưa, các khoản phụ cấp khác theo Quy định của Công ty;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty (thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau);

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

