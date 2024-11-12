Tuyển Nhân Viên Lao Động Tiền Lương thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc

Tham mưu cho Cấp quản lý về việc xây dựng các quy chế, quy trình, chính sách tiền lương;

Tập hợp số liệu, chứng từ có liên quan đến việc tính lương từ các bộ phận liên quan;

Tính lương cho CB-CNV theo đúng quy chế tiền lương của Công ty;

Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách lương, thưởng, đãi ngộ của công ty và tham gia triển khai dự án phần mềm nhân sự;

Giải đáp mọi thắc mắc của người lao động trong công ty các vấn đề liên quan đến lương, thưởng, phụ cấp...

Thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN cho toàn bộ CBNV;

Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN;

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, lao động tiền lương, chế độ chính sách, quản trị nhân sự.

Có kinh nghiệm từ 02 - 03 năm trở lên tại các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm mảng sản xuất

Có kinh nghiệm tính lương khoán hoặc lương sản lượng.

Am hiểu luật lao động, thị trường tiền lương.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực.

Có tinh thần cấu tiến, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

Đồng nghiệp: Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và phát triển toàn diện, vượt trội cho từng thành viên.

Phúc lợi:

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN

