Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 03, số 12 Tân Trào, tòa nhà Victory, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính

Đón tiếp và hướng dẫn khách, đối tác đến thăm và làm việc tại công ty.

Trực tổng đài điện thoại.

Giao nhận thư, tài liệu văn phòng, quản lí VPP.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, tổ chức sự kiện...

Hỗ trợ các công việc hậu cần cho Ban Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học (ưu tiên các ứng viên được đào tạo chuyên ngành về Nhân sự và các ngành nghề liên quan)

Tiếng Anh giao tiếp (nghe và trả lời điện thoại).

Nữ, cao từ 1m62 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, giọng miền Nam dễ nghe.

Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm.

Có định hướng phát triển lâu dài trong ngành Hành chính - Nhân sự.

Sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được xem xét đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Đãi ngộ, lương, thưởng, hấp dẫn, cạnh tranh (có thể thương lượng).

Đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, phép năm, Bảo hiểm sức khỏe, du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ...

Môi trường trẻ trung, năng động.

Văn phòng hiện đại, chuyên nghiệp, sử dụng Imac 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ Pro Company

