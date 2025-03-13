Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 13 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các thủ tục check in/check out cho khách
Giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của khách hàng
Giữ gìn vệ sinh chung của quầy Lễ tân và các khu vực do giám sát/trợ lý yêu cầu
Các công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 22 đến 35 tuổi.
Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên tại các Khách sạn với quy mô tương đương hoặc lớn hơn.
Ưu tiên sinh sống tại Hà Nội hoặc không nói giọng địa phương
Khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình khá
Giao tiếp Tiếng anh cơ bản
Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Service Charge + bữa ăn ca
Thời gian làm việc: 8 tiếng & nghỉ 4 ngày/tháng
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN.
Chế độ 12 ngày phép năm
Sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
