Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các thủ tục check in/check out cho khách

Giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của khách hàng

Giữ gìn vệ sinh chung của quầy Lễ tân và các khu vực do giám sát/trợ lý yêu cầu

Các công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 đến 35 tuổi.

Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên tại các Khách sạn với quy mô tương đương hoặc lớn hơn.

Ưu tiên sinh sống tại Hà Nội hoặc không nói giọng địa phương

Khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình khá

Giao tiếp Tiếng anh cơ bản

Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Service Charge + bữa ăn ca

Thời gian làm việc: 8 tiếng & nghỉ 4 ngày/tháng

Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN.

Chế độ 12 ngày phép năm

Sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin