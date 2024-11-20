Tuyển Hành chính TRUNG TÂM NHA KHOA AQUACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 173A Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn và tư vấn các dịch vụ khám chữa bệnh;

Xếp lịch, nhắc lịch hẹn, làm hồ sơ thủ tục khám chữa bệnh cho bệnh nhân;

Nghe điện thoại và xử lý thông tin của bệnh nhân, gọi điện nhắc bệnh nhân tái khám đúng hẹn;

Theo dõi và giúp đỡ người ra vào phòng khám đảm bảo bệnh nhân được tiếp đón và chỉ dẫn một cách chu đáo;

Nhập dữ liệu phần mềm thông tin của bệnh nhân đến khám chữa bệnh;

Thực hiện các công việc liên quan đến thu ngân, thanh toán, đối chiếu công nợ;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc lễ tân, không yêu cầu kinh nghiệm;

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, ân cần chu đáo với bệnh nhân, có khả năng xử lý tình huống;

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Canva...);

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. Chăm chỉ, trung thực, lịch thiệp, làm việc chủ động và có trách nhiệm;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm lễ tân, thư ký, chăm sóc khách hàng.

Tại TRUNG TÂM NHA KHOA AQUACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực, ổn định lâu dài;

Được tự do sáng tạo, đề xuất ý kiến trong công việc;

Chính sách tăng lương, thưởng theo quy định và theo hiệu quả công việc;

Chế độ du lịch hàng năm;

Môi trường thân thiện, được đào tạo tốt, cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NHA KHOA AQUACARE VIỆT NAM

