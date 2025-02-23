Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 119 Hoàng Hoa Thám, phường 06, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

Trực quầy lễ tân và đón tiếp, hướng dẫn khách hàng và học viên.

Tư vấn các khoá học phù hợp với khách hàng.

Lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý thông tin nội bộ

Phối hợp với team/ nhóm để tư vấn các khoá học phù hợP

Các công việc khác do cấp trên trực tiếp giao.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 1 - 2 năm ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm về mảng Giáo dục, nghệ thuật

Sử dung thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Tuổi từ 18-25

Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận, cộng hoa hồng tư vấn.

Được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật chăm sóc khách hàng.

Được hưởng mức giá ưu đãi khi tham gia các khoá học tại trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI

