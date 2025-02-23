Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 119 Hoàng Hoa Thám, phường 06, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực quầy lễ tân và đón tiếp, hướng dẫn khách hàng và học viên.
Tư vấn các khoá học phù hợp với khách hàng.
Lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý thông tin nội bộ
Phối hợp với team/ nhóm để tư vấn các khoá học phù hợP
Các công việc khác do cấp trên trực tiếp giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 - 2 năm ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm về mảng Giáo dục, nghệ thuật
Sử dung thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Tuổi từ 18-25
Biết tiếng Anh là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận, cộng hoa hồng tư vấn.
Được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật chăm sóc khách hàng.
Được hưởng mức giá ưu đãi khi tham gia các khoá học tại trung tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
