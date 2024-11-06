Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Livestream tư vấn các vấn đề về dược phẩm, bệnh lý

Lên kịch bản, livestream, quản trị nội dung, cập nhật chuyên môn tư vấn sản khoa

Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok liên quan đến sản phẩm dược, thuốc

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nữ độ tuổi từ 22 đến 30

Là dược sĩ kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, xây dựng video, có ngoại hình, giọng nói chuẩn

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10 triệu-15 triệu(Lương cứng+ Phụ cấp+ 5% Doanh Thu )

Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được training đào tạo hàng tuần về chuyên môn , có cơ hội thăng tiến

Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,...

Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

