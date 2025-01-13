Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 4
- Số 215, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Xây dựng nội dung Sáng tạo trên nền tảng Facebook, Tik tok, youtube
- Phát triển ý tưởng, kịch bản video quảng cáo, tìm kiếm diễn viên
- Phối hợp với các bộ phận như Thiết kế, Hậu kỳ, Quảng cáo để thực hiện các video, hình ảnh
- Báo cáo, đánh giá hiệu quả của nội dung
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí Content Marketing. Có kinh nghiệm làm trong mảng giáo dục là lợi thế lớn
Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hóa Nhật Bản
Hiểu thuật toán các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube
Chăm chỉ , có trách nghiệm , chịu được áp lực trong công việc
Trách nhiệm cao trong công việc , luôn chủ động , ham học hỏi , có tinh thần cầu tiến.
Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hóa Nhật Bản
Hiểu thuật toán các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube
Chăm chỉ , có trách nghiệm , chịu được áp lực trong công việc
Trách nhiệm cao trong công việc , luôn chủ động , ham học hỏi , có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 10,000,000 – 13,000,000 đồng + bonus
Phụ cấp ăn trưa: 30,000 đồng / bữa.
Phụ cấp gửi xe: 100,000 đồng / tháng
- Được hưởng quyền lợi đầy đủ các chính sách theo quy định
- Thưởng nóng 1.000.000đ ngay sau khi lên chính thức
- Thử việc 1 tháng 100% lương
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết, 8/3, 30/4, trung thu...). Du lịch, nghỉ mát, teambuilding
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt;
- Làm việc môi trường trẻ trung năng động. Được training đào tạo bài bản. Cùng các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Phụ cấp ăn trưa: 30,000 đồng / bữa.
Phụ cấp gửi xe: 100,000 đồng / tháng
- Được hưởng quyền lợi đầy đủ các chính sách theo quy định
- Thưởng nóng 1.000.000đ ngay sau khi lên chính thức
- Thử việc 1 tháng 100% lương
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết, 8/3, 30/4, trung thu...). Du lịch, nghỉ mát, teambuilding
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt;
- Làm việc môi trường trẻ trung năng động. Được training đào tạo bài bản. Cùng các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI