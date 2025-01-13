Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4 - Số 215, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Xây dựng nội dung Sáng tạo trên nền tảng Facebook, Tik tok, youtube

- Phát triển ý tưởng, kịch bản video quảng cáo, tìm kiếm diễn viên

- Phối hợp với các bộ phận như Thiết kế, Hậu kỳ, Quảng cáo để thực hiện các video, hình ảnh

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả của nội dung

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí Content Marketing. Có kinh nghiệm làm trong mảng giáo dục là lợi thế lớn

Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hóa Nhật Bản

Hiểu thuật toán các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube

Chăm chỉ , có trách nghiệm , chịu được áp lực trong công việc

Trách nhiệm cao trong công việc , luôn chủ động , ham học hỏi , có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10,000,000 – 13,000,000 đồng + bonus

Phụ cấp ăn trưa: 30,000 đồng / bữa.

Phụ cấp gửi xe: 100,000 đồng / tháng

- Được hưởng quyền lợi đầy đủ các chính sách theo quy định

- Thưởng nóng 1.000.000đ ngay sau khi lên chính thức

- Thử việc 1 tháng 100% lương

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết, 8/3, 30/4, trung thu...). Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt;

- Làm việc môi trường trẻ trung năng động. Được training đào tạo bài bản. Cùng các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin