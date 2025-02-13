Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Baris Arch
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Baris Arch

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 55/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và duy trì nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông của thương hiệu, bao gồm Website, Facebook, Instagram, TikTok…
Thực hiện và giám sát các chương trình khuyến mại của thương hiệu, bao gồm các công việc từ ý tưởng thiết kế, vật phẩm marketing, ngân sách, điều phối thực hiện, giám sát quá trình, báo cáo hiệu quả.
Đóng góp ý tưởng và tham gia đề xuất kế hoạch truyền thông cho thương hiệu.
Phối hợp cùng các bộ phận tổ chức và triển khai các sự kiện hỗ trợ truyền thông thương hiệu và bán hàng.
Làm việc cùng đội ngũ Marketing để sáng tạo concept cho các hoạt động quảng cáo như photoshoot, TVC, viral clips, đảm bảo phù hợp với định hướng nội dung của thương hiệu.
Phối hợp với đội ngũ Design để sản xuất nội dung với các định dạng đa dạng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 23 – 35.
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Đam mê phát triển thương hiệu và có khả năng tư duy chiến lược.
Cẩn thận, tỉ mỉ và chú trọng đến chi tiết.
Kiến thức vững về quản lý thương hiệu (Brand Management).
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng trình bày và truyền đạt ý tưởng/nội dung rõ ràng và thuyết phục.
Tiếng Anh cơ bản.

Tại Công ty TNHH Baris Arch Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng chế độ BHXH theo luật định.
Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.
Du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Baris Arch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Baris Arch

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

