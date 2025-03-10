Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Công làm việc tại Thái Bình thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Tầng 4 Thành Công Plaza,Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc

Đưa ra ý tưởng, tạo nội dung thu hút, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Lên lịch đăng bài, quản lý các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, Youtube, Thread... và tương tác với khách hàng.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Thiết kế banner, ảnh bìa, infographic,...

Tham gia các sự kiện marketing.

Quay video ngắn, dựng phim quảng cáo.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 2, 3, năm cuối hoặc đang cần học việc.

Có laptop cá nhân

Có đam mê với marketing kỹ thuật số, đặc biệt là social media.

Có khả năng sáng tạo nội dung thu hút, phù hợp với định hướng thương hiệu.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và cầu tiến.

Phúc lợi

Cơ hội:

Trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Được đào tạo kỹ năng thực chiến.

Tham gia vào các dự án, qua đó được bồi dưỡng kỹ năng thực tế của nghề Marketing.

Phúc lợi:

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động: Làm việc trong một môi trường sáng tạo, luôn khuyến khích sự đổi mới và phát huy tối đa năng lực cá nhân. Đội ngũ nhân viên thân thiện, hỗ trợ nhau trong công việc.

Phòng tập gym và yoga miễn phí: Tại văn phòng công ty có phòng tập thể dục và yoga hiện đại, giúp bạn cân bằng giữa công việc và sức khỏe.

Khu vực giải trí & thư giãn: Văn phòng có khu vực giải trí với bàn bi-a, bóng bàn, trò chơi điện tử giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Khóa học kỹ năng miễn phí: Công ty tổ chức các khóa học về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và các buổi chia sẻ chuyên sâu về marketing, thiết kế, và quảng cáo.

Cơ hội tham gia các sự kiện networking: Được tham gia các sự kiện, hội thảo, workshops về marketing, công nghệ và các hoạt động kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.

Team building định kỳ: Tham gia các hoạt động team building, dã ngoại, du lịch trong nước và quốc tế để gắn kết đồng đội và tăng cường tinh thần đồng đội.

Happy hour và Chill BBQ: Công ty tổ chức các buổi happy hour mỗi tuần và BBQ ngoài trời hàng tháng, tạo không gian thoải mái để nhân viên giao lưu và thư giãn.

Du lịch chữa lành hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

