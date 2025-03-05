Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 05 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty (Ô tô, xe máy, khách sạn, nhà hàng,...).
Quản lý và tối ưu các kênh truyền thông của công ty như Facebook, TikTok, YouTube, Zalo,...
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo hiệu quả các chương trình khuyến mãi và sự kiện.
Đại diện công ty làm việc với hãng các hạng mục liên quan đến Marketing.
Sáng tạo nội dung chất lượng cho các chiến dịch quảng cáo và fanpage công ty.
Viết bài PR, kịch bản video, nội dung truyền thông phù hợp với đối tượng khách hàng.
Quản lý, phân tích và tối ưu nội dung trên các nền tảng trực tuyến.
Thiết kế banner, poster, standee, bộ nhận diện thương hiệu cho các sự kiện và chương trình quảng cáo.
Đảm bảo chất lượng hình ảnh và tính thẩm mỹ của các ấn phẩm truyền thông.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa (tùy vị trí ứng tuyển).
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương ứng.
Khả năng sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.
Kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing đa ngành.
Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 05 Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

