Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH SAYHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 7 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 7 Triệu

Update thông tin sản phẩm lên trang web và các sàn thương mại điện tử.

Thực hiện những công việc cơ bản Marketing: xây dựng campaign marketing các nền tảng, ....

Có những hôm Task vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần sử dụng chức năng Copy và Paste từ nguồn dữ liệu công ty là hoàn thành task.

Cùng team Marketing trong những chiến dịch cụ thể:

+ Tham gia onset trong những vid về review sản phẩm, edit video.

+ Tham gia sáng tạo nội dung trên các nền tảng: xây dựng kế hoạch, đề xuất ý tưởng, tham gia diễn xuất và quay video clip.

+ Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, CTKM, chia sẻ, bình luận trên các trang thương mại điện tử.

+ Lên kịch bản cho format chương trình khung đã có sẵn,.....

Với Mức Lương 1 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tốt về CAPCUT

Bạn cần update thông tin thật sự tốc độ.

Bạn cũng không cần phải là người quá thông minh, chỉ cần nhanh nhẹn và biết được mình cần phải làm gì.

Bạn cũng không cần biết quá nhiều đâu, chỉ cần bạn có các kiến thức cơ bản chúng tôi sẽ truyền lại kinh nghiệm bao nhiêu năm tu luyện lại cho bạn.

Sinh viên/ người trong độ tuổi 18 - 28 tuổi.

Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc

Ưu tiên có laptop.

Tại Công ty TNHH SAYHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại HCM

Theo dõi mail mỗi ngày khi ứng tuyển biết đâu công ty sẽ gửi đến bạn thư mời bất cứ lúc nào!

Mức lương cơ bản : 22k/h + HQCV ( nếu có)

Thời gian làm việc linh hoạt, có 2 ca chính: 9h-14h; 14h-18h

Bạn sẽ được biết thêm những kỹ năng mới mà bạn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó và có thể chẳng bao giờ có cơ hội dùng tới!

Bạn sẽ được tận hưởng nơi làm việc đôi nét khác biệt khi có những ngày đi làm chỉ có nấu và ăn

Sự có mặt của bạn luôn cần thiết với công ty chúng tôi từ thứ 2 đến thứ cn theo 2/8 khung giờ bạn dễ dàng lựa chọn, trừ những dịp lễ tết hoặc những lúc bạn phải có mặt ở một nơi khác cần bạn hơn.

Bạn sẽ luôn luôn cảm giác cuộc sống đầy thật thú vị khi làm tại SAYHOME.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SAYHOME

