Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logident làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logident
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logident

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 145 Calmette phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch content mạng xã hội và trang web của nha khoa lovely,
Biên tập nội dung, hình ảnh cho video của nha khoa
Viết bài, quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của công ty (Facebook, website, PR,…)
Theo dõi và lập kế hoạch khuyến mãi bán hàng , thực hiện báo cáo marketing định kỳ tuần tháng .
Thực hiện các công việc khác về Marketing theo yêu cầu của cấp trên
Tham gia phát triển nội dung các kênh tiktok youtube, hỗ trợ các hoạt động sự kiện networking,
Theo dõi tình hình chăm sóc khách hàng và chăm sóc khách hàng trên các kênh xã hội zalo whatsapp, website...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm viết bài trên Facebook, bài SEO cho website.
- Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video cơ bản như canva,capcut...
- Biết tiếng anh cơ bản.
- Yêu thích ngành chăm sóc sức khỏe.
- Thái độ làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao. Có tinh thần cầu thị và cầu tiến
- Tính cách chủ động, sống tích cực, nhiệt tình, tinh thần làm việc teamwork cao

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logident Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
- Được thưởng tháng 13, được hưởng các chế độ khác: lễ, tết, hiếu, hỷ, sinh nhật, kì nghỉ hằng năm cùng phòng khám
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với các Bác sĩ chuyên môn cao
- Được đào tạo chuyên môn sâu và nâng cao kỹ năng
- Được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt cho nhân viên và người thân khi sử dụng dịch vụ tại phòng khám
- Mức thưởng xứng đáng cho các cá nhân có thành tích và thái độ tốt trong công việc. Cơ hội thăng tiến và được huấn luyện lên các cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logident

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 145 Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

