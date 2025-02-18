Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Đồng Hưng làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Đồng Hưng
- Thái Bình:
- 166 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty
Nghiên cứu, xem xét những kênh, phương tiện hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của Công ty Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,…
Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty
Quản lý và kiểm tra dự án, ngân sách theo kế hoạch đã được duyệt để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng của dự án
Lập báo cáo định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Khả năng sáng tạo,tư duy thẩm mỹ và lên ý tưởng tốt
Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường
Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, triền khai và theo dõi thực hiện các chiến dịch truyền thông
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc cao
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Đồng Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến trong công việc nếu làm việc tốt
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Đồng Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
