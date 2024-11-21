Tuyển Content Marketing Mũ bảo hiểm độc Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Mũ bảo hiểm độc Hà Nội
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK12, Khu Đô Thị Văn La, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Sáng tạo nội dung hình ảnh, video quảng cáo về sản phẩm đồ du lịch (ba lô, túi xách, phụ kiện du lịch, đồ phượt...), làm việc trực tiếp tại studio có đầy đủ trang thiết bị.
Edit/ biên tập video quảng cáo.
Quản lý, phát triển nội dung các trang truyền thông như Youtube, Tiktok, Facebook.
Tham gia vào các nhiệm vụ Marketing của công ty nếu được giao.
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình khá, tính cách hướng ngoại, năng động.
Có tư duy sáng tạo tốt, bắt trend xu hướng các nội dung mạng xã hội.
Biết sử dụng các công cụ sáng tạo nội dung cơ bản như capcut, photoshop.
Có kỹ năng làm nội dung cơ bản như chụp ảnh, thiết kế, dựng video cơ bản.
Kinh nghiệm dưới 1 năm, hoặc không có kinh nghiệm
Tại Mũ bảo hiểm độc Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận thực tập sinh part-time.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Được linh hoạt về thời gian đi làm ca nửa buổi.
Được đào tạo về marketing, sáng tạo nội dung. Được học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích cho tương lai.
Mức lương parttime hấp dẫn, không hạn chế theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mũ bảo hiểm độc Hà Nội
