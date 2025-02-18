Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Khí Nén Á Châu làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Phường Việt Hòa, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online và offline cho công ty

Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok,...)

Thực hiện các chiến dịch email marketing và quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads,...)

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và định vị sản phẩm/dịch vụ của công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành Marketing

Có kiến thức cơ bản về Marketing, Digital Marketing và Marketing Online

Thành thạo các công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Có kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Chủ động, sáng tạo, ham học hỏi và cập nhật xu hướng mới

Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đào tạo chuyên sâu về Marketing

Môi trường làm việc năng động

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân và nghề nghiệp

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nghỉ lễ tết theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin