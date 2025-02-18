Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Khí Nén Á Châu làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Khí Nén Á Châu
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Phường Việt Hòa, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online và offline cho công ty
Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok,...)
Thực hiện các chiến dịch email marketing và quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads,...)
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và định vị sản phẩm/dịch vụ của công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành Marketing
Có kiến thức cơ bản về Marketing, Digital Marketing và Marketing Online
Thành thạo các công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Chủ động, sáng tạo, ham học hỏi và cập nhật xu hướng mới

Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đào tạo chuyên sâu về Marketing
Môi trường làm việc năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân và nghề nghiệp
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ lễ tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L23 KĐT Việt Hòa Phường Việt Hòa, TP.Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

