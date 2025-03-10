Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NIHON SETSUBI VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Số 116 Quán Thánh, phường Bình Hàn,Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện hoạt động biên soạn nội dung sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ, hoạt động, tin tức trên Website phục vụ công tác PR, Marketing, SEO

- Xây dựng kế hoạch và quản trị Nội dung trên Website, mạng xã hội Facebook, Zalo

- Quản trị nội dung website, fanpage, cập nhật bài viết, hình ảnh, video, thông tin theo dõi hỏi hàng trên website Công ty, Email

- Phụ trách đăng sản phẩm, quản lý Nội dung, hình ảnh trên các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, tư vấn và xử lý đơn hàng

- Nghiên cứu, đánh giá đối thủ cạnh tranh (sản phẩm, công nghệ, chiến dịch quảng bá/khuyến mãi…)

- Thực hiện các công việc khác của BLĐ giao

- Làm việc trực tiếp tại số 116 Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, marketing

- Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm, ưu tiên ứng viên có hiểu biết liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật

- Am hiểu kỹ thuật Copywritting và viết bài chuẩn SEO

- Thành thạo khả năng tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế Photoshop, Corel Draw, Adobe, Illustrator...

- Ưu tiên những ứng viên giao tiếp tốt bằng tiếng anh

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Năng động, cầu tiến, hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NIHON SETSUBI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực làm việc

+ Lương bao gồm: Lương theo năng lực và hiệu quả

+ Thưởng: Thưởng hoàn thành công việc, thưởng lễ tết trong năm, thưởng lương tháng 13

+ Phụ cấp: Ăn trưa, công tác phí

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty: chế độ nâng lương hàng năm (dựa theo kết quả hoàn thành công việc), được hưởng các chế độ khác do Nhà Nước quy định (BHXH, BHTN, BHYT), nghỉ phép năm nguyên lương, tiền thưởng các dịp lễ tết trong năm.

- Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính, một tháng nghỉ 2 thứ bẩy và 4 chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NIHON SETSUBI VIỆT NAM

