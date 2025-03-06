Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty TNHH Cơ Khí chính xác Kim Minh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành liên quan đến Ngôn ngữ, Marketing, du lịch, khách sạn, nhà hàng...

- Khả năng viết Content sáng tạo

- Khả năng giao tiếp tốt

- Sử dụng thành thạo ít nhất 1 công cụ thiết kế, biết chụp ảnh là một lợi thế

- Chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản hấp dẫn + thưởng doanh thu + Phụ cấp

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ khen thưởng, ngày lễ Tết,.... theo quy định của Công ty

- Có cơ hội thăng tiến cao.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH

