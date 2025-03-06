Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty TNHH Cơ Khí chính xác Kim Minh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành liên quan đến Ngôn ngữ, Marketing, du lịch, khách sạn, nhà hàng...
- Khả năng viết Content sáng tạo
- Khả năng giao tiếp tốt
- Sử dụng thành thạo ít nhất 1 công cụ thiết kế, biết chụp ảnh là một lợi thế
- Chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản hấp dẫn + thưởng doanh thu + Phụ cấp
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ khen thưởng, ngày lễ Tết,.... theo quy định của Công ty
- Có cơ hội thăng tiến cao.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KIM MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Du Ngoại, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

