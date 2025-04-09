Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 6 Ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Được đào các kiến thức và kỹ năng Content Marketing

1. Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến nội dung

2. Biên tập bài đăng trên MXH

3. Gửi nội dung tới nhóm kiểm duyệt để đảm bảo tiêu chuẩn đăng bài trên nên tảng truyền thông do mình quản lý.

4. Thực hiện lựa chọn, tìm kiếm & đăng tải các sản phẩm lên kênh truyền thông tăng lượt truy cập vào trang web.

5. Thực hiện đăng các sản phẩm sáng tạo lên kênh truyền thông để tăng tương tác và số lượt người tiếp cận.

6. Quảng bá nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 21 – 24

- Ứng viên có thể là các bạn sinh viên năm 3 hoặc năm 4

- Ưu tiên thích phát triển fanpage cộng đồng

- Có khả năng sử dụng Canva, phần mềm biên tập video bất kì

- Năng động, khả năng ngôn ngữ và thuyết phục cao, thích giao tiếp, cởi mở, trung thực, nhiệt tình.

- Chịu được áp lực công việc cao; độc lập trong công việc và làm việc theo nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu + Thưởng thành tích

- Cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức, trưởng nhóm

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện

- Được học hỏi phát triển, chứng minh năng lực làm việc của bản thân

- Đánh giá công việc lương thưởng rõ ràng qua KPI

- Thưởng nóng liền tay, thưởng quý, thưởng lễ....

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng thứ 7. Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin