Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tổ chức, triển khai hoạt động marketing online cho công ty trên kênh: Facebook, Google, Tiktok,...

Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng và các trend sản phẩm đang thịnh hành để lên kế hoạch test ra sản phẩm Win.

Triển khai làm video, hình ảnh, viết content, lên bài quảng cáo…

Theo dõi và đánh giá các chỉ số quảng cáo.

Chỉnh sửa landing page

Liên tục cập nhật những xu hướng, kỹ thuật chạy ads mới hiệu quả.

Báo cáo kết quả hàng ngày trên bảng report

Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop cá nhân

Kinh nghiệm từ 3 tháng chạy ads, có kinh nghiệm chạy chuyển đổi.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video (vd: capcut, camtasia,…) và chỉnh sửa landing page phục vụ công việc.

Nhanh nhẹn, hòa đồng, có tư duy nhạy bén, linh hoạt, cầu tiến, chăm chỉ, cố gắng, ham học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất cũng như công cụ mới nhất về chuyên môn.

Kỹ năng sáng tạo nội dung video, bao gồm viết content, bắt trend tốt.

Độ tuổi: 21 - 28 (2004-1997)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 8 triệu - 10 triệu + Phụ cấp + KPI (Thu nhập trung bình: 10 triệu - 25 triệu) (deal lương tùy năng lực)

Thưởng: KPI sản phẩm đạt được, thưởng top marketing hoàn thành xuất sắc.

Được đào tạo nâng cao chuyên sâu về Marketing, Content,…

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, tâm lý, lắng nghe, thấu hiểu, ghi nhận.

Cơ hội thăng tiến cao, chỉ cần thể hiện tốt bằng kết quả và KPI lên leader rõ ràng minh bạch.

Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như: lễ, tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, ốm đau, tháng 13 …

Xét tăng lương 1 lần/năm, du lịch, nghỉ mát, teambuilding, v.vv…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH

