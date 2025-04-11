Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 16 - 19 Khu đô thị An Hưng la Khê hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể

Phát triển nội dung theo chiến lược và mục tiêu đề ra. Soạn thảo các nội dung chi tiết phù hợp với từng mục tiêu của chiến lược đề ra

Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

Quản lý nội dung đăng tải lên các kênh truyền thông cũng như phát triển nội dung nhằm thu hút khách hàng.

Nghiên cứu bộ từ khóa cũng như nắm bắt các kiến thức về SEO nhằm tăng hiệu quả nội dung

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Nghiên cứu thị hiếu khách hàng nhằm đưa ra các nội dung, ý tưởng mới, tăng hiệu quả thu hút và tiếp cận khách hàng mục tiêu

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của nội dung, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả của nội dung

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Theo dõi feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.Nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ, đối tượng khách hàng để tối đa hóa được chất lượng của bài viết.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến vị trí công việc hoặc yêu cầu từ ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm từ 8h00-17h00, nghỉ 1h buổi trưa. Ăn trưa tại công ty

Tháng nghỉ 6 ngày( 2 thứ 7 và 4 chủ nhật)

Thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm: LCB 10.000.000 + thưởng tháng/Quý/Năm (mức lương lên đến 10-30t tùy năng lực)

Được hưởng các chính sách phúc lợi: các ngày lễ của nhà nước.

Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật lao động sau khi hết thử việc 2 tháng

Được đào tạo về word, excel chuyên nghiệp

Lộ trình thăng tiến trong việc rõ ràng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC

