Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC
- Hà Nội: Liền kề 16
- 19 Khu đô thị An Hưng la Khê hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể
Phát triển nội dung theo chiến lược và mục tiêu đề ra. Soạn thảo các nội dung chi tiết phù hợp với từng mục tiêu của chiến lược đề ra
Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.
Quản lý nội dung đăng tải lên các kênh truyền thông cũng như phát triển nội dung nhằm thu hút khách hàng.
Nghiên cứu bộ từ khóa cũng như nắm bắt các kiến thức về SEO nhằm tăng hiệu quả nội dung
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Nghiên cứu thị hiếu khách hàng nhằm đưa ra các nội dung, ý tưởng mới, tăng hiệu quả thu hút và tiếp cận khách hàng mục tiêu
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của nội dung, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả của nội dung
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Theo dõi feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.Nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ, đối tượng khách hàng để tối đa hóa được chất lượng của bài viết.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến vị trí công việc hoặc yêu cầu từ ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng nghỉ 6 ngày( 2 thứ 7 và 4 chủ nhật)
Thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm: LCB 10.000.000 + thưởng tháng/Quý/Năm (mức lương lên đến 10-30t tùy năng lực)
Được hưởng các chính sách phúc lợi: các ngày lễ của nhà nước.
Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật lao động sau khi hết thử việc 2 tháng
Được đào tạo về word, excel chuyên nghiệp
Lộ trình thăng tiến trong việc rõ ràng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
