Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị 2H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, ngách 1/52, ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng, triển khai kế hoạch marketing để phát triển thương hiệu.

Sáng tạo nội dung và ấn phẩm truyền thông cho các chiến dịch marketing.

Quản lý nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông và thực hiện quảng cáo trên social media, báo chí, truyền hình.

Tổ chức sự kiện và hoạt động truyền thông lớn của Công ty.

Phát triển mạng lưới đối tác.

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Marketing, Truyền thông.

Có khả năng sáng tạo, có ý tưởng mới và tạo ra nội dung thu hút, truyền tải thông điệp hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết và nói tốt; thích ứng nhanh với các thay đổi và xử lý tình huống đa dạng.

Có khả năng lập kế hoạch và triển khai các chiến lược truyền thông, marketing dài hạn.

Có năng lực phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên marketing, biết chụp ảnh và có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản: AI, Photoshop, Canva...

Tại Công ty TNHH Thiết bị 2H Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10-15 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Đóng BHXH

Thưởng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị 2H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin