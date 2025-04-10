Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH NAHARU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch marketing online & offline nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Quản lý và chuẩn bị nội dung trên các kênh truyền thông: Facebook, TikTok, Website,...

Triển khai các chương trình khuyến mãi, PR, sự kiện,…

Làm việc với các đối tác như KOLs, influencer, agency để triển khai các hoạt động truyền thông.

Triển khai các hoạt động quảng cáo trên các kênh online Facebook ads, Tiktok Ads,Shopee Ads,...

Vận hành và quản lý các trang TMĐT: Shopee, Tiktok, Website đặt hàng

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing và đề xuất giải pháp tối ưu.

Thu thập và nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, truyền thông và tốt nghiệp chuyên ngành Truyền Thông & Marketing, QTKD,...

Thành thạo các nền tảng mạng xã hội và công cụ quản lý nội dung (Facebook Business, Meta Ads, Google Ads,...).

Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop,...) và quay dựng video.

Tại Công ty TNHH NAHARU Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: Thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép,…

Các chế độ theo quy định của công ty: Thưởng lễ tết, Quà sinh nhật. Du lịch hàng năm,... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NAHARU Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin