Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

1. Quản lý & xây dựng hình ảnh công ty qua các kênh truyền thông - Marketing

- Phát triển chiến lược thương hiệu: Xây dựng guideline hình ảnh & nội dung thống nhất trên tất cả các nền tảng.

- Quản lý & giám sát kênh truyền thông: Định kỳ kiểm tra, đảm bảo nội dung, hình ảnh phản ánh đúng định vị thương hiệu.

- Tạo dựng cộng đồng & tương tác: Xây dựng nhóm khách hàng tiềm năng trên Facebook/Zalo/TikTok để duy trì nhận diện thương hiệu.

- Lên kế hoạch & sáng tạo nội dung (bài đăng, hình ảnh, video, minigame...)

2. Lập kế hoạch nội dung dài hạn: Xây dựng lịch đăng bài theo tuần/tháng phù hợp với chiến dịch, chủ động từng chủ đề theo tháng

- Xây dựng nội dung và Sáng tạo định dạng nội dung mới: Khai thác video ngắn, infographic, livestream để tăng tương tác.

- Phối hợp với Designer & Video Editor: Đảm bảo hình ảnh, video đúng concept và hấp dẫn.

- Viết & tối ưu bài SEO, biên tập nội dung giới thiệu công ty, cập nhật xu hướng & insight khách hàng

3. Phân tích từ khóa & tối ưu SEO: Nghiên cứu bộ từ khóa, tối ưu bài viết để tăng traffic tự nhiên.

- Viết nội dung theo nhiều định dạng: Blog, case study, email marketing, content landing page.

- Theo dõi xu hướng & thị hiếu khách hàng: Cập nhật trend & phản hồi để điều chỉnh nội dung phù hợp.

- Đo lường, báo cáo chỉ số Marketing, theo dõi phản hồi khách hàng để điều chỉnh nội dung & chiến lược tiếp cận

4. Phân tích hiệu suất nội dung: Theo dõi KPI (reach, engagement, CTR, conversion rate...) và đề xuất cải thiện.

- Thu thập phản hồi khách hàng: Xây dựng khảo sát hoặc đọc bình luận để hiểu nhu cầu và mức độ hài lòng.

- Điều chỉnh chiến lược nội dung: Tối ưu tần suất đăng bài, loại nội dung & cách tiếp cận theo dữ liệu đo lường.

- Nghiên cứu & đề xuất ý tưởng mới, cập nhật tin tức ngành, đảm bảo nội dung hấp dẫn & đúng nhu cầu khách hàng

5. Nghiên cứu đối thủ & thị trường: So sánh chiến lược nội dung, điểm mạnh/yếu của đối thủ để điều chỉnh hướng đi.

Theo dõi các nền tảng & công cụ mới: Tận dụng AI, chatbot, automation để cải thiện Marketing.

Tổ chức brainstorming & thử nghiệm nội dung mới: Chạy A/B testing, thử nghiệm định dạng nội dung sáng tạo.