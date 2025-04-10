Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
- Hà Nội:
- Tòa nhà Viwaseen, 48 Phố Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
1. Quản lý & xây dựng hình ảnh công ty qua các kênh truyền thông - Marketing
- Phát triển chiến lược thương hiệu: Xây dựng guideline hình ảnh & nội dung thống nhất trên tất cả các nền tảng.
- Quản lý & giám sát kênh truyền thông: Định kỳ kiểm tra, đảm bảo nội dung, hình ảnh phản ánh đúng định vị thương hiệu.
- Tạo dựng cộng đồng & tương tác: Xây dựng nhóm khách hàng tiềm năng trên Facebook/Zalo/TikTok để duy trì nhận diện thương hiệu.
- Lên kế hoạch & sáng tạo nội dung (bài đăng, hình ảnh, video, minigame...)
2. Lập kế hoạch nội dung dài hạn: Xây dựng lịch đăng bài theo tuần/tháng phù hợp với chiến dịch, chủ động từng chủ đề theo tháng
- Xây dựng nội dung và Sáng tạo định dạng nội dung mới: Khai thác video ngắn, infographic, livestream để tăng tương tác.
- Phối hợp với Designer & Video Editor: Đảm bảo hình ảnh, video đúng concept và hấp dẫn.
- Viết & tối ưu bài SEO, biên tập nội dung giới thiệu công ty, cập nhật xu hướng & insight khách hàng
3. Phân tích từ khóa & tối ưu SEO: Nghiên cứu bộ từ khóa, tối ưu bài viết để tăng traffic tự nhiên.
- Viết nội dung theo nhiều định dạng: Blog, case study, email marketing, content landing page.
- Theo dõi xu hướng & thị hiếu khách hàng: Cập nhật trend & phản hồi để điều chỉnh nội dung phù hợp.
- Đo lường, báo cáo chỉ số Marketing, theo dõi phản hồi khách hàng để điều chỉnh nội dung & chiến lược tiếp cận
4. Phân tích hiệu suất nội dung: Theo dõi KPI (reach, engagement, CTR, conversion rate...) và đề xuất cải thiện.
- Thu thập phản hồi khách hàng: Xây dựng khảo sát hoặc đọc bình luận để hiểu nhu cầu và mức độ hài lòng.
- Điều chỉnh chiến lược nội dung: Tối ưu tần suất đăng bài, loại nội dung & cách tiếp cận theo dữ liệu đo lường.
- Nghiên cứu & đề xuất ý tưởng mới, cập nhật tin tức ngành, đảm bảo nội dung hấp dẫn & đúng nhu cầu khách hàng
5. Nghiên cứu đối thủ & thị trường: So sánh chiến lược nội dung, điểm mạnh/yếu của đối thủ để điều chỉnh hướng đi.
Theo dõi các nền tảng & công cụ mới: Tận dụng AI, chatbot, automation để cải thiện Marketing.
Tổ chức brainstorming & thử nghiệm nội dung mới: Chạy A/B testing, thử nghiệm định dạng nội dung sáng tạo.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 năm kinh nghiệm, Hiểu biết về content marketing, content strategy, copywriting; đã từng tham gia vào các chiến dịch marketing với tư cách biên soạn nội dung, viết lời quảng cáo.
Kỹ năng viết - diễn đạt tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng công nghệ, thiết bị học tập, thiết bị cho trẻ em
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,….
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai xây dựng tiktok - KOL - KOC
Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI