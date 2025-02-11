Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Abby Việt Nam, quốc lộ 6, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1.Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads.

2.Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch và đưa ra giải pháp cải thiện.

3.Phối hợp với team Marketing để phát triển nội dung và hình ảnh phù hợp với chiến lược thương hiệu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads và các công cụ phân tích.

2.Có kiến thức về website, phát triển brand.

3.Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy logic và sáng tạo.

4.Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

5.Ưu tiên ứng viên có portfolio hoặc case study về các chiến dịch đã triển khai.

Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

·Lương cứng 8-10tr + Thưởng KPI hấp dẫn

·Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

·Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT, nghỉ phép, v.v.).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Abby Việt Nam

