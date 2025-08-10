Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hàng ngày, nhận hàng tươi cùng bảo vệ, QC và bộ phận sử dụng

Nhận hàng khô, CCDC, vật tư tiêu hao nhập kho tổng cùng bộ phận bảo vệ, QC (trongtrường hợp QC vắng thì nhận cùng bảo vệ và note trên phiếu vắng QC), nhận thiết bị bảo trì cùng bảo vệ, nhân viên bảo trì

Thực hiện việc nhập dữ liệu nhận hàng lên phần mềm kế toán, in phiếu nhập từ phần mềm kẹp cùng chứng từ

Cập nhật thông tin cần bộ phận thu mua xử lý để đảm bảo hàng hóa cho nhà hàng: Ví dụ NCC giao hàng chưa đủ hoặc chưa giao, giao muộn,…

Hàng ngày nhận phiếu đề xuất xuất hàng từ các bộ phận, kiểm tra thông tin chữ ký đầy đủ theo đúng quy định, lập phiếu xuất trên phần mềm, in ra và xuất hàng cùng các bộ phận bảo vệ, người sử dụng

Sắp xếp các mặt hàng trong kho tổng đảm bảo sạchsẽ, gọn gàng, ngăn nắp, phân khu từng nhóm mặt hàng để thuận tiện trong việc xuất hàng, đảm bảo nguyên tắc FiFo

Thường xuyênkiểm tra date vàchất lượng các mặt hàng trongkho tổng để cập nhật kịp thời cho Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng nắm được tình trạng chất lượng hàng hóa trong kho

Tham gia kiểm kê CCDC, nguyên vật liệu, tài sản cùng Phòng Kế toán

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng

Trình độ chuyên môn: Kế toán

Kinh nghiệm thực tế: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên

Yêu cầu khác: Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt

Trung thực, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 8.000.000đ – 10.000.000đ/tháng + Thưởng Service Charge ... (thỏa thuận theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa: Theo quy định của Công ty (30.000đ/ngày)

Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.

Tham gia đầy đủ các chinh sách theo Quy định của Công ty, nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

