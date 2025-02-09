Tuyển Nhân viên Marketing DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc

Quản lý nội dung Website, MXH & SEO

Quản lý thông tin website, trang MXH

Thúc đẩy tối ưu SEO website

Media Marketing (Hình ảnh & Video)

Thu thập hình ảnh (showroom, hãng, công trình) hỗ trợ cho kênh quảng bá

Xử lý video, quay dựng Video cho các kênh Youtube, Tiktok

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, từ 22- 27 tuổi

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, chuyên ngành Marketing, Digital Marketing hoặc đã được đào tạo SEO, Quay dựng video, hình ảnh

Có tinh thần trách nhiệm cao

Đam mê tiếp thị & truyền thông

Sử dụng được các ứng dụng thiết kế phục vụ nhu cầu thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva, Capcut...) là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, Tinh thần làm việc nhóm tốt

Quyền Lợi

Mức lương tối thiểu 8.000.000đ (có hưởng tiến độ công việc hoặc thỏa thuận lương theo khả năng.

Làm việc giờ hành chính 8h/ngày, 6 ngày/tuần

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Được du lịch công ty 1 lần/năm, lương thưởng nghỉ lễ tết đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

