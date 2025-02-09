Tuyển Nhân viên Marketing DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Quản lý nội dung Website, MXH & SEO
Quản lý thông tin website, trang MXH
Thúc đẩy tối ưu SEO website
Media Marketing (Hình ảnh & Video)
Thu thập hình ảnh (showroom, hãng, công trình) hỗ trợ cho kênh quảng bá
Xử lý video, quay dựng Video cho các kênh Youtube, Tiktok
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, từ 22- 27 tuổi
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, chuyên ngành Marketing, Digital Marketing hoặc đã được đào tạo SEO, Quay dựng video, hình ảnh
Có tinh thần trách nhiệm cao
Đam mê tiếp thị & truyền thông
Sử dụng được các ứng dụng thiết kế phục vụ nhu cầu thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva, Capcut...) là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, Tinh thần làm việc nhóm tốt
Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tối thiểu 8.000.000đ (có hưởng tiến độ công việc hoặc thỏa thuận lương theo khả năng.
Làm việc giờ hành chính 8h/ngày, 6 ngày/tuần
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.
Được du lịch công ty 1 lần/năm, lương thưởng nghỉ lễ tết đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC
