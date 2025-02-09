Tuyển Nhân viên Marketing DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý nội dung Website, MXH & SEO
Quản lý thông tin website, trang MXH
Thúc đẩy tối ưu SEO website
Media Marketing (Hình ảnh & Video)
Thu thập hình ảnh (showroom, hãng, công trình) hỗ trợ cho kênh quảng bá
Xử lý video, quay dựng Video cho các kênh Youtube, Tiktok

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22- 27 tuổi
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, chuyên ngành Marketing, Digital Marketing hoặc đã được đào tạo SEO, Quay dựng video, hình ảnh
Có tinh thần trách nhiệm cao
Đam mê tiếp thị & truyền thông
Sử dụng được các ứng dụng thiết kế phục vụ nhu cầu thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva, Capcut...) là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, Tinh thần làm việc nhóm tốt

Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tối thiểu 8.000.000đ (có hưởng tiến độ công việc hoặc thỏa thuận lương theo khả năng.
Làm việc giờ hành chính 8h/ngày, 6 ngày/tuần
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.
Được du lịch công ty 1 lần/năm, lương thưởng nghỉ lễ tết đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

